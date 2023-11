Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Schlussendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,43 Prozent fester bei 2 956,53 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 427,014 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,236 Prozent fester bei 2 921,88 Punkten, nach 2 914,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 2 917,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 974,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 4,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, notierte der TecDAX bei 2 963,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 197,52 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 2 799,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 1,72 Prozent aufwärts. Bei 3 350,46 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 788,38 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 4,50 Prozent auf 76,60 EUR), ADTRAN (+ 4,14 Prozent auf 7,30 USD), JENOPTIK (+ 3,94 Prozent auf 23,72 EUR), Sartorius vz (+ 3,42 Prozent auf 257,00 EUR) und Nordex (+ 3,39 Prozent auf 10,51 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-1,49 Prozent auf 14,19 EUR), Nemetschek SE (-0,81 Prozent auf 68,78 EUR), SAP SE (-0,65 Prozent auf 129,28 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,07 Prozent auf 21,39 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,19 Prozent auf 32,35 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 763 271 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 149,511 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

