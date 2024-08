Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Letztendlich ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent aufwärts auf 3 359,07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 531,989 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,155 Prozent fester bei 3 353,60 Punkten, nach 3 348,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 382,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 353,44 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,783 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 333,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 410,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 119,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,04 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 4,48 Prozent auf 34,48 EUR), 1&1 (+ 1,41 Prozent auf 14,34 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,40) Prozent auf 52,14 EUR), Nordex (+ 1,22 Prozent auf 14,06 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,15 Prozent auf 78,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-5,40 Prozent auf 6,40 EUR), Energiekontor (-2,43 Prozent auf 56,30 EUR), ATOSS Software (-2,39 Prozent auf 138,60 EUR), AIXTRON SE (-2,22 Prozent auf 16,92 EUR) und SMA Solar (-1,44 Prozent auf 20,50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 746 880 Aktien gehandelt. Mit 226,534 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,20 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at