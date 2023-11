Börse Frankfurt in Grün: TecDAX schließt in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent höher bei 2 994,80 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 446,320 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,262 Prozent fester bei 2 983,24 Punkten in den Handel, nach 2 975,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 999,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 975,12 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 947,25 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 128,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bewegte sich der TecDAX bei 3 089,31 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 3,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit United Internet (+ 4,54 Prozent auf 19,80 EUR), HENSOLDT (+ 4,05 Prozent auf 27,76 EUR), Bechtle (+ 3,87 Prozent auf 44,77 EUR), JENOPTIK (+ 2,72 Prozent auf 24,18 EUR) und CANCOM SE (+ 2,50 Prozent auf 27,86 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-3,86 Prozent auf 81,26 EUR), MorphoSys (-3,28 Prozent auf 28,05 EUR), PNE (-2,58 Prozent auf 12,10 EUR), Sartorius vz (-1,87 Prozent auf 246,70 EUR) und Nagarro SE (-1,49 Prozent auf 76,05 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 361 786 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,746 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX weist die SMA Solar-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at