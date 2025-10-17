Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|
17.10.2025 13:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Sartorius auf 285 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) nach Quartalszahlen von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Diagnostikunternehmens nähmen an Dynamik zu, besonders in der Bioprocess-Sparte, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertungstechnisch werde die Luft jedoch dünner./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Analysen zu Sartorius AG Vz.mehr Analysen
|12:06
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
