Sartorius vz. Aktie

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

17.10.2025 13:04:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Sartorius auf 285 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) nach Quartalszahlen von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Diagnostikunternehmens nähmen an Dynamik zu, besonders in der Bioprocess-Sparte, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertungstechnisch werde die Luft jedoch dünner./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

12:06 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
09:43 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
