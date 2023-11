Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start Abschläge

Der DAX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent auf 15 307,19 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,553 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,364 Prozent leichter bei 15 296,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 352,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 15 289,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 309,52 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,577 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.10.2023, bei 15 423,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, stand der DAX noch bei 15 996,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, lag der DAX bei 14 146,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 8,80 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Allianz (+ 2,23 Prozent auf 227,25 EUR), Brenntag SE (+ 1,23 Prozent auf 72,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 373,70 EUR), Hannover Rück (+ 0,64 Prozent auf 202,90 EUR) und Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 70,22 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-3,71 Prozent auf 21,52 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,48 Prozent auf 23,16 EUR), adidas (-1,82 Prozent auf 170,82 EUR), Porsche (-1,65 Prozent auf 86,78 EUR) und Infineon (-1,43 Prozent auf 29,28 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 403 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 155,781 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

2023 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at