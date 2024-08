Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt nachmittags

LUS-DAX-Handel am Freitag.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,54 Prozent auf 17 640,50 Punkte zurück.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 785,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 612,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.07.2024, wies der LUS-DAX 18 245,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 09.05.2024, mit 18 735,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, bei 15 892,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 528,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,48 Prozent auf 29,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,48 Prozent auf 49,99 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,86 Prozent auf 24,58 EUR) und Symrise (+ 0,68 Prozent auf 111,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2,33 Prozent auf 25,74 EUR), Siemens (-1,93 Prozent auf 156,12 EUR), Commerzbank (-0,94 Prozent auf 12,18 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 213,50 EUR) und Henkel vz (-0,85 Prozent auf 77,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 3 159 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 219,279 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,45 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at