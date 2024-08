Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am fünften Tag der Woche zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Zum Handelsschluss tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 2,03 Prozent leichter bei 17 695,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 991,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 622,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 176,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 936,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 984,00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 1,58 Prozent auf 42,08 EUR), Brenntag SE (+ 1,17 Prozent auf 65,82 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,89 Prozent auf 29,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 24,12 EUR) und Bayer (+ 0,31 Prozent auf 27,36 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen RWE (-7,85 Prozent auf 31,56 EUR), Siemens Energy (-7,46 Prozent auf 24,18 EUR), Zalando (-5,97 Prozent auf 22,98 EUR), Deutsche Bank (-5,86 Prozent auf 13,17 EUR) und Infineon (-5,05 Prozent auf 29,53 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 13 618 510 Aktien gehandelt. Mit 227,491 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,54 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at