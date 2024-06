Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Mittag

Am Dienstag fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,28 Prozent auf 26 618,65 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 240,325 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,000 Prozent fester bei 26 963,49 Punkten, nach 26 963,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 26 617,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 963,49 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 300,82 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, bei 25 987,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 27 264,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 0,819 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit freenet (+ 2,86 Prozent auf 25,20 EUR), Ströer SE (+ 0,99 Prozent auf 66,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,05) Prozent auf 39,27 EUR), Aroundtown SA (+ 0,05 Prozent auf 2,20 EUR) und Bilfinger SE (-0,10 Prozent auf 49,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil LANXESS (-3,55 Prozent auf 23,92 EUR), Aurubis (-3,08 Prozent auf 74,05 EUR), thyssenkrupp (-2,77 Prozent auf 4,49 EUR), SMA Solar (-2,73 Prozent auf 46,30 EUR) und Nordex (-2,66 Prozent auf 14,29 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 888 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,890 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

