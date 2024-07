Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start mit Abgaben

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 25 556,49 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 252,688 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,007 Prozent schwächer bei 25 574,94 Punkten, nach 25 576,74 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 509,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 574,94 Einheiten.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,32 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 17.06.2024, den Stand von 25 483,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 926,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 724,76 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 4,78 Prozent nach unten. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 942,65 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Bilfinger SE (+ 3,45 Prozent auf 51,00 EUR), HelloFresh (+ 3,06 Prozent auf 6,07 EUR), Delivery Hero (+ 2,48 Prozent auf 21,05 EUR), PUMA SE (+ 2,32 Prozent auf 44,48 EUR) und TUI (+ 1,18 Prozent auf 7,00 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen KION GROUP (-2,14 Prozent auf 38,88 EUR), TRATON (-1,94 Prozent auf 30,30 EUR), AIXTRON SE (-1,14 Prozent auf 21,64 EUR), Siltronic (-1,05 Prozent auf 75,10 EUR) und Bechtle (-0,94 Prozent auf 39,96 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 296 456 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 18,618 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,71 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at