Börse Frankfurt in Rot: TecDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent tiefer bei 3 390,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 515,425 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,004 Prozent auf 3 403,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 404,04 Punkten am Vortag.

Bei 3 389,41 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 412,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 326,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, stand der TecDAX bei 3 369,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Wert von 3 230,16 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,00 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit CANCOM SE (+ 1,86 Prozent auf 29,60 EUR), PNE (+ 1,15 Prozent auf 14,10 EUR), HENSOLDT (+ 0,67 Prozent auf 39,04 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,61 Prozent auf 52,90 EUR) und ATOSS Software (+ 0,41 Prozent auf 247,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen CompuGroup Medical SE (-1,87 Prozent auf 27,30 EUR), Infineon (-1,78 Prozent auf 37,33 EUR), SMA Solar (-1,66 Prozent auf 46,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,37 Prozent auf 93,25 EUR) und 1&1 (-1,19 Prozent auf 16,62 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 222 113 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 205,502 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at