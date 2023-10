Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert letztendlich

Der TecDAX zeigte sich heute in Rot.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent tiefer bei 2 977,06 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 425,848 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 2 991,61 Zählern und damit 0,279 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 983,30 Punkte).

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 018,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 974,29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 05.09.2023, stand der TecDAX noch bei 3 141,03 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, bei 3 159,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.10.2022, wurde der TecDAX auf 2 797,08 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,42 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Punkten registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 7,43 Prozent auf 60,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,20 Prozent auf 36,28 EUR), freenet (+ 1,36 Prozent auf 22,40 EUR), Telefonica Deutschland (+ 1,15 Prozent auf 1,67 EUR) und PNE (+ 0,94 Prozent auf 12,92 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil ADTRAN (-4,82 Prozent auf 7,70 USD), AIXTRON SE (-4,11 Prozent auf 33,40 EUR), Energiekontor (-1,76 Prozent auf 72,50 EUR), Siemens Healthineers (-1,40 Prozent auf 47,74 EUR) und ATOSS Software (-1,31 Prozent auf 196,60 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 956 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 143,054 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 9,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,40 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at