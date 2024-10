Börse Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone

Am Montag klettert der MDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 26 843,64 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 264,051 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,036 Prozent leichter bei 26 828,76 Punkten, nach 26 838,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 889,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 828,76 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der MDAX auf 25 550,66 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 904,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der MDAX bei 24 956,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 0,020 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 23 476,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Gerresheimer (+ 1,67 Prozent auf 82,35 EUR), Ströer SE (+ 0,72 Prozent auf 56,25 EUR), HENSOLDT (+ 0,63 Prozent auf 28,54 EUR), Nemetschek SE (+ 0,61 Prozent auf 99,25 EUR) und CTS Eventim (+ 0,56 Prozent auf 97,95 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil TUI (-1,77 Prozent auf 6,75 EUR), Fraport (-0,86 Prozent auf 48,30 EUR), Lufthansa (-0,81 Prozent auf 6,39 EUR), Nordex (-0,68 Prozent auf 13,10 EUR) und LANXESS (-0,60 Prozent auf 28,21 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 230 392 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 19,509 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

2025 hat die thyssenkrupp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,02 Prozent an der Spitze im Index.

