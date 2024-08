Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Am Montag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,40 Prozent auf 24 122,08 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 239,108 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,661 Prozent schwächer bei 24 302,25 Punkten in den Montagshandel, nach 24 464,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 24 120,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 302,25 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 05.07.2024, bei 25 728,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 26 300,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 28 087,88 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,12 Prozent ein. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 24 120,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell ENCAVIS (+ 0,00 Prozent auf 17,03 EUR), LEG Immobilien (-0,80 Prozent auf 84,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,98 Prozent auf 34,24 EUR), Scout24 (-2,02 Prozent auf 70,45 EUR) und Lufthansa (-2,27 Prozent auf 5,44 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil TUI (-7,63 Prozent auf 5,13 EUR), AIXTRON SE (-7,41 Prozent auf 18,37 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,05 Prozent auf 124,30 EUR), EVOTEC SE (-5,87 Prozent auf 7,54 EUR) und Fraport (-5,83 Prozent auf 43,28 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 649 525 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 17,263 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,06 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

