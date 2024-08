Börse Frankfurt: mittags Pluszeichen im TecDAX

Am Mittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,11 Prozent höher bei 3 339,79 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 534,536 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,020 Prozent höher bei 3 336,88 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 336,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 320,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 342,27 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,077 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 3 343,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, stand der TecDAX noch bei 3 449,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 120,48 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,457 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 4,00 Prozent auf 5,72 EUR), Nordex (+ 2,13 Prozent auf 13,92 EUR), 1&1 (+ 1,94 Prozent auf 13,68 EUR), Energiekontor (+ 1,77 Prozent auf 57,50 EUR) und SMA Solar (+ 1,51 Prozent auf 21,48 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SÜSS MicroTec SE (-2,16 Prozent auf 54,40 EUR), Elmos Semiconductor (-1,66 Prozent auf 77,10 EUR), AIXTRON SE (-1,60 Prozent auf 17,24 EUR), PNE (-1,48 Prozent auf 12,00 EUR) und Nemetschek SE (-1,04 Prozent auf 90,55 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 931 401 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 229,217 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,82 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

