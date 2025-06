Börse Frankfurt: SDAX am Mittag mit Gewinnen

Beim SDAX stehen die Signale am Dienstagmittag auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent höher bei 16 652,58 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,603 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,323 Prozent auf 16 702,53 Punkte an der Kurstafel, nach 16 648,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 723,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 593,71 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Stand von 16 124,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2025, lag der SDAX-Kurs bei 15 223,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2024, stand der SDAX noch bei 15 189,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,91 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 16 886,07 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 3,57 Prozent auf 217,50 EUR), STO SE (+ 2,92 Prozent auf 120,00 EUR), PVA TePla (+ 2,15 Prozent auf 17,07 EUR), Springer Nature (+ 1,96 Prozent auf 20,80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,69 Prozent auf 63,25 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SMA Solar (-4,01 Prozent auf 18,41 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,58 Prozent auf 60,50 EUR), ProCredit (-2,35 Prozent auf 10,40 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,89 Prozent auf 8,30 EUR) und Stabilus SE (-1,39 Prozent auf 24,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 401 634 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die IONOS-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,776 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Die Grand City Properties-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at