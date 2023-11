Börse Frankfurt: SDAX fällt am Mittag zurück

Am Freitag steht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,71 Prozent im Minus bei 12 727,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 103,579 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,725 Prozent auf 12 854,59 Punkte an der Kurstafel, nach 12 948,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 854,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 719,43 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 2,05 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wurde der SDAX auf 12 822,39 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 414,12 Punkten gehandelt. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 12 265,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,32 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 973,73 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Varta (+ 7,07 Prozent auf 22,10 EUR), CANCOM SE (+ 2,36 Prozent auf 27,72 EUR), Drägerwerk (+ 2,12 Prozent auf 53,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,93 Prozent auf 29,05 EUR) und GFT SE (+ 0,48 Prozent auf 29,24 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil MorphoSys (-6,42 Prozent auf 29,15 EUR), Energiekontor (-5,73 Prozent auf 64,20 EUR), SAF-HOLLAND SE (-5,71 Prozent auf 12,06 EUR), SFC Energy (-5,43 Prozent auf 18,12 EUR) und ADTRAN (-5,11 Prozent auf 5,01 USD).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 692 767 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,460 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,51 erwartet. Die pbb-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

