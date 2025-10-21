Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsstart im Aufwind

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 17 153,06 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 82,256 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,153 Prozent auf 17 126,74 Punkte an der Kurstafel, nach 17 100,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 119,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 163,81 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der SDAX bei 16 942,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, stand der SDAX bei 17 931,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 882,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 23,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 13,98 Prozent auf 96,20 EUR), MBB SE (+ 7,48 Prozent auf 181,00 EUR), Verve Group (+ 6,40 Prozent auf 2,36 EUR), secunet Security Networks (+ 5,24 Prozent auf 205,00 EUR) und PATRIZIA SE (+ 2,29 Prozent auf 7,59 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen STRATEC SE (-2,08 Prozent auf 28,20 EUR), PVA TePla (-1,70 Prozent auf 30,04 EUR), SMA Solar (-1,40 Prozent auf 22,60 EUR), 1&1 (-1,34 Prozent auf 22,10 EUR) und STO SE (-1,12 Prozent auf 124,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die JENOPTIK-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 64 055 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 5,650 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

