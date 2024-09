Börse Frankfurt: So steht der TecDAX mittags

Am Dienstag steigt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 3 266,77 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 524,800 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 3 262,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 259,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 260,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 278,60 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, stand der TecDAX bei 3 269,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 449,77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Wert von 3 090,84 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,74 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 2,46 Prozent auf 258,50 EUR), Nagarro SE (+ 2,10 Prozent auf 72,90 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,74 Prozent auf 52,50 EUR), Energiekontor (+ 1,65 Prozent auf 55,60 EUR) und QIAGEN (+ 1,42 Prozent auf 41,54 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen PNE (-1,23 Prozent auf 11,22 EUR), Deutsche Telekom (-0,84 Prozent auf 26,01 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,76 Prozent auf 58,55 EUR), freenet (-0,75 Prozent auf 26,62 EUR) und Nordex (-0,64 Prozent auf 13,98 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 472 202 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,645 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,18 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at