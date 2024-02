Börse Frankfurt: TecDAX stärker

Um 15:43 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent stärker bei 3 396,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 514,166 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,158 Prozent fester bei 3 382,11 Punkten in den Handel, nach 3 376,76 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 382,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 418,05 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 268,97 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.11.2023, den Stand von 2 993,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 297,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 2,18 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 418,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 21,03 Prozent auf 22,13 EUR), Nemetschek SE (+ 4,92 Prozent auf 88,72 EUR), Infineon (+ 3,75 Prozent auf 33,08 EUR), SMA Solar (+ 3,54 Prozent auf 52,70 EUR) und Nagarro SE (+ 3,29 Prozent auf 89,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil JENOPTIK (-3,32 Prozent auf 27,94 EUR), EVOTEC SE (-2,96 Prozent auf 14,09 EUR), AIXTRON SE (-2,09 Prozent auf 32,84 EUR), ADTRAN (-1,10 Prozent auf 6,31 USD) und Deutsche Telekom (-1,01 Prozent auf 22,13 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 188 977 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 194,638 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at