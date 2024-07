Börse London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne

Heute zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,61 Prozent fester bei 8 189,69 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,546 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 139,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 139,81 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 192,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 138,18 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,174 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.06.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 228,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 961,21 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 273,79 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,06 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 3,91 Prozent auf 3,63 GBP), Entain (+ 3,34 Prozent auf 6,61 GBP), J Sainsbury (+ 2,59 Prozent auf 2,61 GBP), Centrica (+ 2,42 Prozent auf 1,40 GBP) und easyJet (+ 2,36 Prozent auf 4,76 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen D S Smith (-1,43 Prozent auf 4,14 GBP), Barratt Developments (-1,21 Prozent auf 4,85 GBP), Pershing Square (-0,61 Prozent auf 42,20 GBP), HSBC (-0,40 Prozent auf 6,67 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-0,36 Prozent auf 18,04 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 15 068 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220,808 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

