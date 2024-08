Börse London in Grün: FTSE 100 mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 1,61 Prozent stärker bei 8 155,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,447 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 026,69 Punkte an der Kurstafel, nach 8 026,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 159,52 Punkte, das Tagestief hingegen 8 026,69 Zähler.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,233 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 203,93 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 313,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, wies der FTSE 100 7 554,49 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,62 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Entain (+ 5,17 Prozent auf 5,30 GBP), Standard Chartered (+ 4,72 Prozent auf 7,19 GBP), Barclays (+ 4,05 Prozent auf 2,17 GBP), NatWest Group (+ 3,96 Prozent auf 3,36 GBP) und Ashtead (+ 3,80 Prozent auf 52,96 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen WPP 2012 (-2,12 Prozent auf 7,02 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,78 Prozent auf 72,78 GBP), Coca-Cola HBC (-1,31 Prozent auf 27,04 GBP), Sage (-0,62 Prozent auf 10,12 GBP) und easyJet (-0,52 Prozent auf 4,22 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 56 963 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,019 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

