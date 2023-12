Börse London in Grün: FTSE 100 startet in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in London am Freitagmorgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,10 Prozent stärker bei 7 656,60 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,344 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 648,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7 648,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 668,22 Punkte, das Tagestief hingegen 7 647,29 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,35 Prozent. Vor einem Monat, am 15.11.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 486,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 711,38 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.12.2022, den Wert von 7 426,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 1,36 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell D S Smith (+ 4,04 Prozent auf 3,15 GBP), Glencore (+ 2,19 Prozent auf 4,64 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,96 Prozent auf 135,55 GBP), Anglo American (+ 1,68 Prozent auf 18,26 GBP) und Pershing Square (+ 1,24 Prozent auf 34,16 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Croda International (-1,71 Prozent auf 50,44 GBP), Smith Nephew (-1,48 Prozent auf 10,66 GBP), BAT (-1,42 Prozent auf 23,28 GBP), Centrica (-1,29 Prozent auf 1,42 GBP) und Admiral Group (-0,94 Prozent auf 26,47 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 634 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188,991 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at