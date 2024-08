Börse London in Grün: Zum Start Pluszeichen im FTSE 100

Am Montag legt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,54 Prozent auf 8 330,66 Punkte zu. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,583 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 285,71 Punkten in den Handel, nach 8 285,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 285,71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 346,87 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der FTSE 100 8 164,12 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, stand der FTSE 100 bei 8 147,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, stand der FTSE 100 bei 7 694,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,89 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell JD Sports Fashion (+ 2,35 Prozent auf 1,26 GBP), Airtel Africa (+ 2,18 Prozent auf 1,12 GBP), Segro (+ 2,15 Prozent auf 9,11 GBP), Centrica (+ 2,06 Prozent auf 1,34 GBP) und Prudential (+ 1,95 Prozent auf 6,98 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Reckitt Benckiser (-9,07 Prozent auf 40,79 GBP), Pearson (-4,09 Prozent auf 10,08 GBP), Entain (-1,02 Prozent auf 6,42 GBP), Diageo (-0,41 Prozent auf 25,55 GBP) und Rightmove (-0,21 Prozent auf 5,59 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 11 806 821 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 223,777 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,16 zu Buche schlagen. Mit 10,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at