Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart

Der FTSE 100 notiert am Donnerstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent auf 8 220,82 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,560 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 225,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 225,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 216,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 232,87 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,205 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der FTSE 100 8 317,59 Punkte auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 7 931,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 461,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,47 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit D S Smith (+ 6,24 Prozent auf 3,91 GBP), Admiral Group (+ 4,54 Prozent auf 27,15 GBP), Airtel Africa (+ 1,63 Prozent auf 1,19 GBP), BT Group (+ 1,58 Prozent auf 1,41 GBP) und Bunzl (+ 1,58 Prozent auf 30,86 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil GSK (-6,35 Prozent auf 14,98 GBP), Burberry (-3,60 Prozent auf 9,27 GBP), Associated British Foods (-2,46 Prozent auf 24,62 GBP), BAT (-1,95 Prozent auf 24,62 GBP) und Anglo American (-1,84 Prozent auf 24,81 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 3 926 425 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 230,028 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at