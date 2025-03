Börse London in Rot: FTSE 100 startet in der Verlustzone

So bewegt sich der FTSE 100 am Dienstag.

Am Dienstag gibt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,60 Prozent auf 8 818,16 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,767 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 871,31 Punkte an der Kurstafel, nach 8 871,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 873,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 806,56 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 04.02.2025, den Wert von 8 570,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2024, stand der FTSE 100 bei 8 335,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 640,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,76 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 908,82 Punkte. Bei 8 160,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Intertek (+ 6,89 Prozent auf 55,10 GBP), Fresnillo (+ 2,25 Prozent auf 7,71 GBP), Beazley (+ 2,24 Prozent auf 9,14 GBP), Rolls-Royce (+ 1,60 Prozent auf 7,89 GBP) und United Utilities (+ 1,08 Prozent auf 9,74 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ashtead (-4,19 Prozent auf 45,98 GBP), BP (-3,66 Prozent auf 4,17 GBP), Ocado Group (-2,84 Prozent auf 2,47 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,69 Prozent auf 10,06 GBP) und International Consolidated Airlines (-2,42 Prozent auf 3,37 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 6 766 710 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 224,692 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die JD Sports Fashion-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,70 Prozent bei der B&M European Value Retail SA Reg-Aktie an.

Redaktion finanzen.at