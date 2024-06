Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende leichter

Am Abend herrschte in London ein ruhiger Handel.

Am Montag bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0,20 Prozent tiefer bei 8 228,48 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,561 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 245,37 Punkten in den Montagshandel, nach 8 245,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 183,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 245,37 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.05.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 433,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Wert von 7 659,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 562,36 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,57 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit M&G (+ 2,37 Prozent auf 2,03 GBP), Rolls-Royce (+ 1,77 Prozent auf 4,65 GBP), BP (+ 1,76 Prozent auf 4,71 GBP), Ashtead (+ 1,51 Prozent auf 56,42 GBP) und Glencore (+ 1,29 Prozent auf 4,76 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Rentokil Initial (-2,87 Prozent auf 4,09 GBP), Diploma (-2,85 Prozent auf 40,90 GBP), Admiral Group (-2,67 Prozent auf 26,57 GBP), ConvaTec (-2,54 Prozent auf 2,45 GBP) und D S Smith (-2,54 Prozent auf 3,61 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 155 349 744 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,030 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at