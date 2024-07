Börse New York: Dow Jones am Freitagmittag schwächer

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr 0,78 Prozent auf 40 349,11 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,309 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,21 Prozent höher bei 41 156,56 Punkten in den Handel, nach 40 665,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 40 216,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 40 626,16 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,525 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, bei 38 834,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 37 986,40 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 35 061,21 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,98 Prozent nach oben. Bei 41 376,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 1,18 Prozent auf 125,72 USD), UnitedHealth (+ 0,24 Prozent auf 565,70 USD), JPMorgan Chase (+ 0,15 Prozent auf 210,29 USD), Coca-Cola (+ 0,14 Prozent auf 65,28 USD) und Walmart (+ 0,12 Prozent auf 70,91 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Travelers (-7,22 Prozent auf 204,68 USD), Intel (-5,36 Prozent auf 33,00 USD), American Express (-3,96 Prozent auf 239,34 USD), Caterpillar (-2,58 Prozent auf 346,85 USD) und Dow (-2,01 Prozent auf 53,67 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 7 853 193 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,158 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

