Donnerstagshandel in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag im Plus

Der Dow Jones befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,39 Prozent höher bei 46 124,51 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,229 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,529 Prozent auf 45 731,50 Punkte an der Kurstafel, nach 45 490,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 46 128,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45 577,09 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,53 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 11.08.2025, bei 43 975,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, stand der Dow Jones bei 42 865,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, stand der Dow Jones bei 40 861,71 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,80 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 46 128,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 2,74 Prozent auf 367,25 USD), UnitedHealth (+ 2,55 Prozent auf 355,63 USD), 3M (+ 2,55 Prozent auf 157,48 USD), Goldman Sachs (+ 2,26 Prozent auf 786,94 USD) und Home Depot (+ 2,21 Prozent auf 360,30 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-0,32 Prozent auf 176,76 USD), Chevron (-0,23 Prozent auf 157,43 USD), IBM (-0,15 Prozent auf 256,50 USD), Nike (-0,09 Prozent auf 74,18 USD) und Microsoft (-0,05 Prozent auf 500,13 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20 862 298 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,550 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at