Börse New York: Dow Jones bewegt sich mittags im Plus

Der Dow Jones verzeichnet am Freitag Kursanstiege.

Um 18:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,90 Prozent stärker bei 34 142,23 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 10,425 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,13 Prozent tiefer bei 33 457,82 Punkten, nach 33 839,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 34 144,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 946,60 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 4,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 002,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, wurde der Dow Jones mit 35 215,89 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, stand der Dow Jones noch bei 32 001,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 3,04 Prozent. Bei 35 679,13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 31 429,82 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 4,08 Prozent auf 326,55 USD), Walt Disney (+ 2,68 Prozent auf 85,53 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,58 Prozent auf 22,06 USD), 3M (+ 2,27 Prozent auf 94,41 USD) und Nike (+ 1,86 Prozent auf 107,03 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Chevron (-1,29 Prozent auf 146,84 USD), Apple (-0,72 Prozent auf 176,30 USD), Procter Gamble (-0,60 Prozent auf 150,53 USD), UnitedHealth (-0,43 Prozent auf 533,81 USD) und Caterpillar (-0,18 Prozent auf 238,69 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7 433 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,559 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,44 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

