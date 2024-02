Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,16 Prozent leichter bei 38 664,98 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,652 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,063 Prozent leichter bei 38 702,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 38 726,33 Punkten am Vortag.

Bei 38 734,28 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38 640,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,307 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.01.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 37 525,16 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 09.11.2023, den Stand von 33 891,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, wurde der Dow Jones auf 33 699,88 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,52 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 38 783,62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 0,73 Prozent auf 210,75 USD), Chevron (+ 0,72 Prozent auf 155,17 USD), Microsoft (+ 0,64 Prozent auf 416,76 USD), IBM (+ 0,58 Prozent auf 185,43 USD) und Salesforce (+ 0,40 Prozent auf 293,12 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Walt Disney (-2,20 Prozent auf 108,11 USD), Amgen (-1,14 Prozent auf 291,49 USD), Coca-Cola (-1,07 Prozent auf 59,19 USD), Caterpillar (-0,74 Prozent auf 319,63 USD) und Merck (-0,59 Prozent auf 125,86 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 991 178 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,854 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,92 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

