Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart fester

Am Dienstag legt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0,10 Prozent auf 39 847,58 Punkte zu. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,481 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,460 Prozent höher bei 39 989,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 39 806,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 39 778,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 855,45 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Stand von 37 986,40 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 21.02.2024, den Wert von 38 612,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 426,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. Bei 40 077,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 1,48 Prozent auf 198,47 USD), Walmart (+ 1,23 Prozent auf 64,97 USD), IBM (+ 1,21 Prozent auf 171,97 USD), Merck (+ 1,17 Prozent auf 132,52 USD) und Travelers (+ 0,95 Prozent auf 217,64 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,57 Prozent auf 332,50 USD), Boeing (-1,57 Prozent auf 183,68 USD), Amazon (-1,23 Prozent auf 181,28 USD), Verizon (-0,97 Prozent auf 39,73 USD) und Visa (-0,64 Prozent auf 276,76 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 1 797 497 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,876 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,75 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at