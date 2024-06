Börse New York: Dow Jones schlussendlich fester

Letztendlich schloss der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 39 127,80 Punkten ab. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,041 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,733 Prozent höher bei 39 398,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 39 112,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 38 908,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 183,74 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,145 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 39 069,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 282,33 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, bei 33 714,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,75 Prozent aufwärts. Bei 40 077,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 3,90 Prozent auf 193,61 USD), Apple (+ 2,00 Prozent auf 213,25 USD), Boeing (+ 1,94 Prozent auf 178,50 USD), Walmart (+ 1,29 Prozent auf 68,29 USD) und Home Depot (+ 1,03 Prozent auf 341,82 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amgen (-2,03 Prozent auf 312,82 USD), Chevron (-1,58 Prozent auf 155,95 USD), Travelers (-1,43 Prozent auf 205,74 USD), Cisco (-1,10 Prozent auf 46,86 USD) und Merck (-1,07 Prozent auf 131,50 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24 038 701 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,110 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at