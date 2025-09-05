JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Fokus 05.09.2025 22:34:07

Börse New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Börse New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,48 Prozent tiefer bei 45 400,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,260 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,913 Prozent schwächer bei 45 204,87 Punkten, nach 45 621,29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 45 211,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45 770,20 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 111,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 319,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 755,75 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,10 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 770,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,77 Prozent auf 250,76 USD), Sherwin-Williams (+ 1,82 Prozent auf 372,43 USD), UnitedHealth (+ 1,61 Prozent auf 315,39 USD), Amgen (+ 1,26 Prozent auf 283,64 USD) und Home Depot (+ 1,05 Prozent auf 356,00 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen JPMorgan Chase (-3,11 Prozent auf 294,38 USD), NVIDIA (-2,70 Prozent auf 167,02 USD), Chevron (-2,56 Prozent auf 153,66 USD), Microsoft (-2,55 Prozent auf 495,00 USD) und Visa (-2,21 Prozent auf 343,22 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 53 740 889 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,567 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,40 erwartet. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.mehr Analysen

16.07.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
08.07.25 JPMorgan Chase Buy UBS AG
05.06.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
20.05.25 JPMorgan Chase Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 241,30 -0,31% Amgen Inc.
Chevron Corp. 131,30 -2,64% Chevron Corp.
Home Depot Inc., The 356,15 0,89% Home Depot Inc., The
JPMorgan Chase & Co. 252,10 -2,15% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 421,50 -3,14% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 142,32 -2,99% NVIDIA Corp.
Salesforce 213,00 1,72% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 318,85 2,00% Sherwin-Williams Co.
UnitedHealth Inc. 268,55 0,86% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 37,77 0,59% Verizon Inc.
Visa Inc. 292,15 -3,15% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 45 400,86 -0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:18 Diese Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 im Depot
21:32 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21:27 2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio
04.09.25 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Handel in Asien endet mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigen sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen