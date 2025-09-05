JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Index-Performance im Fokus
|
05.09.2025 22:34:07
Börse New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste
Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,48 Prozent tiefer bei 45 400,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,260 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,913 Prozent schwächer bei 45 204,87 Punkten, nach 45 621,29 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 45 211,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45 770,20 Punkten.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 111,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 319,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 755,75 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,10 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 770,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten verzeichnet.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,77 Prozent auf 250,76 USD), Sherwin-Williams (+ 1,82 Prozent auf 372,43 USD), UnitedHealth (+ 1,61 Prozent auf 315,39 USD), Amgen (+ 1,26 Prozent auf 283,64 USD) und Home Depot (+ 1,05 Prozent auf 356,00 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen JPMorgan Chase (-3,11 Prozent auf 294,38 USD), NVIDIA (-2,70 Prozent auf 167,02 USD), Chevron (-2,56 Prozent auf 153,66 USD), Microsoft (-2,55 Prozent auf 495,00 USD) und Visa (-2,21 Prozent auf 343,22 USD).
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 53 740 889 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,567 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,40 erwartet. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.mehr Analysen
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|19.05.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|20.05.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.04.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|16.01.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|02.12.24
|JPMorgan Chase Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|241,30
|-0,31%
|Chevron Corp.
|131,30
|-2,64%
|Home Depot Inc., The
|356,15
|0,89%
|JPMorgan Chase & Co.
|252,10
|-2,15%
|Microsoft Corp.
|421,50
|-3,14%
|NVIDIA Corp.
|142,32
|-2,99%
|Salesforce
|213,00
|1,72%
|Sherwin-Williams Co.
|318,85
|2,00%
|UnitedHealth Inc.
|268,55
|0,86%
|Verizon Inc.
|37,77
|0,59%
|Visa Inc.
|292,15
|-3,15%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|45 400,86
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinnmitnahmen an den US-Börsen -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Handel in Asien endet mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigen sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.