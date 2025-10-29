NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot

Letztendlich schloss der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 47 632,00 Punkten ab. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,443 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,096 Prozent höher bei 47 752,35 Punkten, nach 47 706,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 48 040,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47 448,59 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,462 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 46 316,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 632,99 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 29.10.2024, einen Stand von 42 233,05 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 12,36 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 040,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 11,63 Prozent auf 585,49 USD), NVIDIA (+ 2,99 Prozent auf 207,04 USD), Verizon (+ 2,26 Prozent auf 40,21 USD), Chevron (+ 0,63 Prozent auf 155,10 USD) und Amazon (+ 0,46 Prozent auf 230,30 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-4,37 Prozent auf 213,58 USD), UnitedHealth (-3,42 Prozent auf 355,26 USD), Nike (-3,08 Prozent auf 65,35 USD), Coca-Cola (-2,58 Prozent auf 68,35 USD) und Sherwin-Williams (-2,46 Prozent auf 345,73 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 69 124 392 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,201 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at