Börse New York in Grün: Dow Jones liegt nachmittags im Plus

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstag wenig verändert.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,14 Prozent fester bei 39 225,42 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,027 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,043 Prozent auf 39 186,20 Punkte an der Kurstafel, nach 39 169,52 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 39 085,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 39 235,67 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 686,32 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, bei 39 170,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 34 407,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,00 Prozent. Bei 40 077,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 1,34 Prozent auf 219,65 USD), Amazon (+ 1,25 Prozent auf 199,67 USD), IBM (+ 0,93 Prozent auf 176,72 USD), JPMorgan Chase (+ 0,91 Prozent auf 207,32 USD) und Honeywell (+ 0,83 Prozent auf 212,71 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Verizon (-2,22 Prozent auf 40,82 USD), Nike (-1,09 Prozent auf 75,99 USD), Home Depot (-0,95 Prozent auf 332,99 USD), McDonalds (-0,90 Prozent auf 247,74 USD) und Walt Disney (-0,85 Prozent auf 97,21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7 826 864 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,096 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at