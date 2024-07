Börse New York in Grün: NASDAQ 100 stürmt zum Ende des Mittwochshandels vor

Am Mittwoch kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 3,01 Prozent auf 19 362,43 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 2,27 Prozent stärker bei 19 222,85 Punkten, nach 18 796,27 Punkten am Vortag.

Bei 19 426,62 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 162,91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 682,87 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 17 440,69 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Wert von 15 757,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 17,04 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 12,81 Prozent auf 117,02 USD), Constellation Energy (+ 12,51 Prozent auf 189,80 USD), Broadcom (+ 11,96 Prozent auf 160,68 USD), ASML (+ 8,89 Prozent auf 936,70 USD) und KLA-Tencor (+ 8,46 Prozent auf 823,07 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Verisk Analytics A (-8,48 Prozent auf 261,75 USD), Marriott (-4,80 Prozent auf 227,30 USD), DexCom (-2,70 Prozent auf 67,82 USD), Gilead Sciences (-2,55 Prozent auf 76,06 USD) und Warner Bros Discovery (-1,48 Prozent auf 8,65 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 104 886 985 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,092 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at