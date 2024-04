Börse New York in Grün: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich

Am Abend legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch beendete der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 15 712,75 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,694 Prozent fester bei 15 805,60 Punkten, nach 15 696,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 634,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 839,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 428,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 481,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 12 037,20 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Comtech Telecommunications (+ 10,76 Prozent auf 1,75 USD), Innodata (+ 10,28 Prozent auf 6,33 USD), Trustmark (+ 6,57 Prozent auf 29,36 USD), ON Semiconductor (+ 6,24 Prozent auf 65,53 USD) und Timberland Bancorp (+ 5,83 Prozent auf 26,32 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Ebix (-14,65 Prozent auf 0,61 USD), Old Dominion Freight Line (-11,05 Prozent auf 195,06 USD), Manhattan Associates (-10,54 Prozent auf 206,32 USD), Silicon Laboratories (-8,89 Prozent auf 114,26 USD) und Cutera (-8,84 Prozent auf 1,96 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 18 315 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,786 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 25,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

