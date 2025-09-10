Apple Aktie

200,05EUR 0,33EUR 0,17%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

10.09.2025 07:58:46

Apple Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple anlässlich der Vorstellung neuer iPhone-Modelle auf "Hold" mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar belassen. Zwar seien die Preise für die Modelle nicht erhöht worden, aber mit dem Wegfall der 128-GB-Version stiegen die Preise um schätzungsweise 5 Prozent für das "17 Pro" und um 11 Prozent für das "Air", schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preissenkung für das Basismodell "iPhone 17" um bis zu 11 Prozent werde mit dem 128GB-Wegfall auf rund 3 Prozent reduziert. Auf die Aktie dürfte sich die Vorstellung kaum auswirken, glaubt der Experte./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 205,82
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 234,35 		Abst. Kursziel*:
-12,17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 234,35 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,17%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

