Apple Aktie

194,48EUR 1,22EUR 0,63%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

11.09.2025 13:16:10

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Einem Tracker für den App-Store des Technologiekonzerns zufolge deuteten die Umsatztrends für den August an, dass die Geschäftsentwicklung der üblichen Saisonalität sowie der Unternehmensplanung für das Ende September auslaufende Geschäftsquartal etwas hinterherhinke, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 06:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 226,79 		Abst. Kursziel*:
12,44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 226,79 		Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen

13:16 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Apple Halten DZ BANK
10.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
10.09.25 Apple Neutral UBS AG
08.09.25 Apple Neutral UBS AG
