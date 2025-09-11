Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Einem Tracker für den App-Store des Technologiekonzerns zufolge deuteten die Umsatztrends für den August an, dass die Geschäftsentwicklung der üblichen Saisonalität sowie der Unternehmensplanung für das Ende September auslaufende Geschäftsquartal etwas hinterherhinke, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 255,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 226,79
|
Abst. Kursziel*:
12,44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 226,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
