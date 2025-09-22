Apple Aktie
|209,35EUR
|0,10EUR
|0,05%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die neue iPhone-Generation 17 sieht Analyst Edison Lee laut seiner am Montag vorliegenden Einschätzung eher Risiken für den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) als die Absatzvolumina./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 205,82
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 245,50
|
Abst. Kursziel*:
-16,16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 245,50
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,16%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|09:30
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|209,35
|0,05%
