Apple Aktie

209,35EUR 0,10EUR 0,05%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

22.09.2025 09:28:05

Apple Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die neue iPhone-Generation 17 sieht Analyst Edison Lee laut seiner am Montag vorliegenden Einschätzung eher Risiken für den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) als die Absatzvolumina./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 205,82
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 245,50 		Abst. Kursziel*:
-16,16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 245,50 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,16%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

