Optimismus in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im Dow Jones

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 46 381,54 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,531 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,225 Prozent schwächer bei 46 211,16 Punkten, nach 46 315,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 447,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46 035,83 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 22.08.2025, bei 45 631,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42 206,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42 063,36 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 9,41 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 46 447,13 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 4,31 Prozent auf 256,08 USD), NVIDIA (+ 3,93 Prozent auf 183,61 USD), IBM (+ 1,87 Prozent auf 271,37 USD), UnitedHealth (+ 1,37 Prozent auf 341,30 USD) und Caterpillar (+ 1,19 Prozent auf 472,10 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Procter Gamble (-1,90 Prozent auf 153,07 USD), 3M (-1,75 Prozent auf 153,86 USD), Amazon (-1,66 Prozent auf 227,63 USD), Boeing (-1,65 Prozent auf 212,09 USD) und Merck (-1,36 Prozent auf 80,40 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 71 133 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,656 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,14 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

