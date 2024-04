Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

Am Freitag verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1,80 Prozent auf 17 979,05 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,04 Prozent auf 18 117,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 307,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 166,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 954,95 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,835 Prozent. Vor einem Monat, am 12.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 219,11 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16 832,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 12 848,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,67 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 18 464,70 Punkte. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Fastenal (+ 1,35 Prozent auf 70,82 USD), Apple (+ 0,48 Prozent auf 175,88 USD), Old Dominion Freight Line (+ 0,12 Prozent auf 220,05 USD), Diamondback Energy (-0,09 Prozent auf 208,07 USD) und PepsiCo (-0,10 Prozent auf 168,19 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen ON Semiconductor (-5,17 Prozent auf 66,95 USD), JDcom (-5,06 Prozent auf 25,63 USD), Intel (-4,44 Prozent auf 35,96 USD), NXP Semiconductors (-4,20 Prozent auf 234,08 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,03 Prozent auf 163,63 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14 774 271 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,944 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at