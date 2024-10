Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Start

Der Dow Jones setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag notiert der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE 0,07 Prozent schwächer bei 42 832,97 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,283 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,831 Prozent auf 42 507,53 Punkte an der Kurstafel, nach 42 863,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42 856,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 42 707,14 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 41 393,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 40 000,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der Dow Jones mit 33 670,29 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,57 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 42 899,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 1,40 Prozent auf 230,73 USD), Microsoft (+ 1,14 Prozent auf 421,08 USD), IBM (+ 0,68 Prozent auf 234,84 USD), Salesforce (+ 0,57 Prozent auf 289,75 USD) und Goldman Sachs (+ 0,45 Prozent auf 518,63 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-2,77 Prozent auf 390,90 USD), Boeing (-2,37 Prozent auf 147,44 USD), Amgen (-1,29 Prozent auf 324,13 USD), Nike (-0,99 Prozent auf 81,34 USD) und JPMorgan Chase (-0,79 Prozent auf 220,54 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 611 636 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,167 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,36 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,26 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at