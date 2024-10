Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Der Dow Jones bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 16:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,08 Prozent leichter bei 42 121,53 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 14,183 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 42 262,97 Zählern und damit 0,251 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (42 156,97 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 194,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41 968,79 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,398 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 41 563,08 Punkte. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 02.07.2024, mit 39 331,85 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 433,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 42 628,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 2,12 Prozent auf 595,69 USD), Chevron (+ 1,07 Prozent auf 151,30 USD), Salesforce (+ 1,06 Prozent auf 273,74 USD), JPMorgan Chase (+ 0,14 Prozent auf 207,32 USD) und Dow (+ 0,06 Prozent auf 54,57 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-7,43 Prozent auf 82,51 USD), Coca-Cola (-1,39 Prozent auf 70,71 USD), Apple (-1,15 Prozent auf 223,61 USD), Merck (-1,03 Prozent auf 113,56 USD) und IBM (-0,98 Prozent auf 217,19 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 510 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

