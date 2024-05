Börse New York in Rot: So performt der NASDAQ 100 am Mittag

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,67 Prozent schwächer bei 18 611,87 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,286 Prozent auf 18 683,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 736,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18 705,26 Punkte, das Tagestief hingegen 18 566,53 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 440,69 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Stand von 18 043,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14 354,99 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,50 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 907,54 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 3,95 Prozent auf 130,65 USD), PayPal (+ 3,41 Prozent auf 63,13 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,89 Prozent auf 15,32 USD), JDcom (+ 2,73 Prozent auf 30,12 USD) und Lululemon Athletica (+ 2,20 Prozent auf 305,11 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil CrowdStrike (-6,34 Prozent auf 327,37 USD), Intuit (-4,81 Prozent auf 569,50 USD), Adobe (-4,78 Prozent auf 454,76 USD), Autodesk (-3,57 Prozent auf 201,07 USD) und Palo Alto Networks (-3,39 Prozent auf 296,49 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 747 635 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,962 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 4,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at