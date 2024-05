Börse New York in Rot: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,23 Prozent auf 16 295,15 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,652 Prozent auf 16 226,07 Punkte an der Kurstafel, nach 16 332,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 226,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 341,65 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0,534 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wies der NASDAQ Composite 16 253,96 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 793,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 12 256,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 10,36 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 43,62 Prozent auf 9,68 USD), Learning Tree International (+ 42,50 Prozent auf 0,29 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 15,23 Prozent auf 16,08 USD), Myriad Genetics (+ 14,16 Prozent auf 22,58 USD) und Dixie Group (+ 11,32 Prozent auf 0,72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen SIGA Technologies (-27,92 Prozent auf 7,54 USD), QC (-18,97 Prozent auf 0,47 USD), Sangamo Therapeutics (-6,87 Prozent auf 0,50 USD), Cutera (-6,55 Prozent auf 2,57 USD) und Atrion (-6,24 Prozent auf 391,15 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 7 761 511 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,860 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Mit 20,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

Redaktion finanzen.at