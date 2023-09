Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag freundlich

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,75 Prozent höher bei 14 689,11 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,337 Prozent auf 14 530,96 Punkte an der Kurstafel, nach 14 580,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 14 510,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 787,58 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,180 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 28.08.2023, einen Wert von 15 052,46 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 28.06.2023, bei 14 964,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 11 493,83 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 35,23 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 15 932,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sirius XM (+ 13,51 Prozent auf 4,62 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,76 Prozent auf 102,74 USD), DexCom (+ 3,84 Prozent auf 95,63 USD), Marvell Technology (+ 3,06 Prozent auf 54,16 USD) und KLA-Tencor (+ 2,92 Prozent auf 458,56 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Workday A (-8,99 Prozent auf 210,05 USD), Micron Technology (-4,30 Prozent auf 65,28 USD), Warner Bros Discovery (-2,22 Prozent auf 10,79 USD), JDcom (-1,93 Prozent auf 28,39 USD) und Exelon (-1,75 Prozent auf 38,12 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 119 242 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,562 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 5,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

