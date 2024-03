Börse New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,10 Prozent tiefer bei 18 026,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,756 Prozent auf 18 088,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 226,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 097,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 996,40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 17 613,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15 877,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 12 290,81 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,96 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 18 333,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 3,22 Prozent auf 181,65 USD), eBay (+ 2,74 Prozent auf 50,25 USD), Dollar Tree (+ 2,16 Prozent auf 149,58 USD), Paccar (+ 2,07 Prozent auf 114,61 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 1,85 Prozent auf 20,96 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil CrowdStrike (-5,11 Prozent auf 297,77 USD), Zscaler (-4,36 Prozent auf 204,87 USD), Intel (-3,57 Prozent auf 43,98 USD), Datadog A (-3,51 Prozent auf 126,08 USD) und Atlassian A (-3,35 Prozent auf 200,65 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 448 754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,847 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,32 erwartet. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,38 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

