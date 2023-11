Börse New York: NASDAQ 100 gibt am Montagnachmittag nach

Der NASDAQ 100 verzeichnet am ersten Tag der Woche Verluste.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 15 494,86 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,386 Prozent auf 15 469,21 Punkte an der Kurstafel, nach 15 529,12 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 404,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 522,82 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 13.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 995,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15 028,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, lag der NASDAQ 100 bei 11 817,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 42,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 5,26 Prozent auf 4,00 USD), DexCom (+ 5,23 Prozent auf 98,97 USD), Tesla (+ 4,14 Prozent auf 223,53 USD), Intuitive Surgical (+ 2,54 Prozent auf 284,55 USD) und CrowdStrike (+ 2,18 Prozent auf 200,58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Illumina (-4,70 Prozent auf 93,75 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,42 Prozent auf 20,05 USD), Warner Bros Discovery (-2,71 Prozent auf 9,86 USD), eBay (-2,66 Prozent auf 38,79 USD) und American Electric Power (-2,54 Prozent auf 75,73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 807 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,711 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 9,49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at