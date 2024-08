Börse New York: NASDAQ 100 hebt am Nachmittag ab

Anleger in New York zeigen sich heute in Feierlaune.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 3,04 Prozent fester bei 18 411,15 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,31 Prozent auf 18 102,05 Punkte an der Kurstafel, nach 17 867,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17 965,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 423,52 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 5,54 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20 439,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 085,01 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.08.2023, den Stand von 15 273,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 11,29 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 9,27 Prozent auf 117,02 USD), ON Semiconductor (+ 8,47 Prozent auf 72,01 USD), Marvell Technology (+ 7,76 Prozent auf 60,51 USD), KLA-Tencor (+ 7,48 Prozent auf 749,89 USD) und Microchip Technology (+ 7,07 Prozent auf 77,09 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Monster Beverage (-11,10 Prozent auf 44,92 USD), Warner Bros Discovery (-8,50 Prozent auf 7,06 USD), Fortinet (-1,24 Prozent auf 69,06 USD), American Electric Power (-0,68 Prozent auf 98,89 USD) und Exelon (-0,33 Prozent auf 37,72 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39 061 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,879 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4,63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at